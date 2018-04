Mann fällt von Velo und stirbt

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Passerelle, die Weil-Friedlingen mit Hüningen in Frankreich verbindet, zu einem Todesfall. Ein in Richtung Frankreich fahrender Velofahrer fiel mitten auf der Brücke plötzlich um und blieb regungslos auf dem Boden liegen. Passanten hätten sich sofort um den Mann gekümmert und mit Reanimationsmassnahmen begonnen, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Die alarmierten Rettungsdienste konnten jedoch das Leben des Mannes nicht mehr retten. Als Todesursache wird Herzversagen vermutet. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren viele Fussgänger und Velofahrer unterwegs und wurden unfreiwillig Zeugen des Geschehens.