Missglücktes Manöver endet auf der Seite

Ein mit Kies beladener Lastwagen ist am Montagabend in Dittingen von der Strasse abgekommen und zur Seite gekippt. Der Chauffeur wurde beim Unfall leicht verletzt.

Der Lastwagen war kurz vor 17 Uhr in der Schachentalstrasse in Richtung Kiesgrube unterwegs, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem er einen entgegenkommenden Lastwagen gekreuzt hatte, geriet das linke Vorderrad über den Strassenrand hinaus.

In der Folge rutschte der Lastwagen die Strassenböschung hinunter. Die Sanität brachten den 25-jährigen Fahrer ins Spital. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und entsorgte auslaufende Flüssigkeiten. (rvr/sda)