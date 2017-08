Mit FCB und Starwars in die Zukunft

Sechs Wochen hatten Martina Zentner und Frank Mangold Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass nach den Sommerferien von ihren drei Buben nur noch der jüngste, der einjährige Felix, zu Hause sein wird. So richtig bewusst geworden, ist es ihnen aber erst seit dem vergangenen Wochenende. Heute Montag beginnt für Moritz die Schule; sein Bruder Valentin kommt in den Kindergarten. Mit vier und sechs Jahren gehören die beiden zu den jüngeren ihres Jahrgangs.

Die BaZ hat die Familie am Freitagabend zuhause in Ormalingen besucht. Es steht schon alles bereit für den ersten Schul- und Kindergartentag. Moritz ist ein grosser FCB-Fan. Diese Leidenschaft wurde ihm in die Wiege gelegt – was in seinem Fall weit mehr als nur eine abgedroschene Redewendung ist. Kaum geboren, da hing über Moritz’ Wiege im Spital in Liestal ein rot-blauer Wimpel. Den hatte Vater Frank, der zu den Mitgründern des Oberbaselbieter FCB-Fanclubs Orgesiss gehört, wohlweislich angebracht. Das Spital verliess der Neugeborene in einem Superman-Strampler in den Farben rot und blau.

Den grossen Bruder als Vorbild

Es erstaunt also kaum, dass sich Moritz sowohl den Schul- als auch den Turnsack mit FCB-Motiv ausgesucht hat. Etwas anderes kam für ihn überhaupt nicht infrage. «Immerhin war das Auswahlverfahren kurz und schmerzlos», sagt Martina und lacht. Das sei wohl ein Vorteil von Buben. Ihr Blick wandert hinüber zum Tennisplatz vor dem Haus, wo sich Moritz und Valentin gerade um einen Ball zanken und Felix mit seinem Bobbycar vor der Treppe steht. Martina sagt: «Sorry schnell.» Und rennt los.

Wie Moritz ist auch Valentin dem FCB verfallen. Das sieht man an seinem Tricot, das er an diesem Tag trägt. Dennoch hat er sich für ein Starwars-Kindergartentäschli entschieden. Er präsentiert es voller Stolz. Überhaupt ist bei ihm die Vorfreude auf den Kindergarten stark zu spüren. «Am meisten freue ich mich auf das Holzhüttli auf dem Pausenplatz», sagt er. Und aufs Legobauen. Er schaut zu seinem älteren Bruder rüber und fragt: «Es hat doch Lego dort, oder?» Dieser nickt nur.

Valentin kann stark von Moritz profitieren. Dank ihm kennt er bereits den Weg zum Kindergarten, die Lehrerin und auch einzelne Kinder. Für Moritz, den ältesten, ist hingegen alles neu. Ein Fach, auf das er sich besonders freut? Er überlegt: Nein, sagt er dann und senkt den Blick. Aber er freue sich auf sein Gotti Nuria. Sie kennt Moritz vom FC Gelterkinden, wo sie zusammen Fussball gespielt haben. In Ormalingen gibt es in der Schule sowie im Kindergarten das Gotti-Götti-System: Jedem Erstklässler steht eine Gotte oder ein Götti zur Seite. Sie begleiten die Neulinge durch das erste Jahr und sind ihre Ansprechpersonen. Valentin wird erst heute Morgen im Kindergarten erfahren, wer sein Gotti oder Götti ist.

Ein Kissen zum Wohlfühlen

Zur Vorbereitung auf den grossen Tag haben die Eltern viel mit ihren Kindern geredet. Es ging dabei um das Verhalten im Unterricht und auf dem Pausenplatz, aber bei Moritz vor allem auch um den Schulweg. Etwa wie er reagieren soll, wenn ihn ein Fremder anspricht. «Er ist erst sechs Jahre alt, auf dem Schulweg werden auch ältere Schüler unterwegs sein. Er soll darauf vorbereitet sein», sagt Martina.

Neben den Gesprächen mit den Eltern erhielten die beiden Buben von der Schule und dem Kindergarten eine Liste, mit Dingen, die sie benötigen. Valentin soll an seinem ersten Tag ausser den Finken und dem Znünitäschli auch noch drei Fotos von sich mitbringen. Und ein Kissen. Auf diesem soll er bequem sitzen können. Es hilft ihm ausserdem, einen Platz im Kreis zu finden und sich dort wohl zu fühlen.

Auf dem Küchentisch liegt Moritz’ Schulanfang-Countdown. Nur noch zwei Felder müssen abgeklebt werden – dann ist es soweit. Im Hause Mangold wächst die Anspannung: «Das wird eine strube Woche», sagt Martina. Felix blickt zu ihr hoch und strahlt. (Basler Zeitung)