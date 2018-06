Mit geklautem teuren Velo über die Grenze - geschnappt

Die Beamten wollten den deutschen Velofahrer kurz nach 13 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Lörrach und Weil am Rhein kontrollieren. Der Mann ergriff die Flucht, konnte aber kurz darauf angehalten werden. Deutsche Zollbeamte nahmen ihn am Montag nach kurzer Verfolgung in Weil am Rhein fest, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte.

Gegenüber den Zollbeamten gab der Mann an, das rund 5000 Euro teure Mountainbike kurz zuvor in Riehen entwendet zu haben. Nun wird der Besitzer des Velos gesucht. (amu/sda)