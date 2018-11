Neue Scheiben bereits wieder kaputt

In der Nacht auf Samstag kurz vor 4 Uhr wurde bei der Bushaltestelle Brüglingerstrasse in Münchenstein ein Bauprofil samt Betonsockel umgeworfen. Der massive Betonsockel kam dadurch ins Rollen und krachte in eine grosse Glasscheibe der neu renovierten St. Jakobshalle.

Die beiden äusseren Scheiben der Mehrfachverglasung barsten beim Aufprall des Betonsockels. Es entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Sie sucht Zeugen. (amu/sda)