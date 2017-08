Niemand hörte den Todesschuss

Langsam kommen weitere Details zum Tötungsdelikt von Laufen ans Licht. Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft deuten darauf hin, das Opfer und Täter in Streit um eine Hanfplantage gerieten, die sie im Steinbruch von Laufen betrieben hatten. Klar ist: Der Täter, der 55 Jahre alte H.S., und sein 34-jähriges Opfer haben sich gekannt. Das bestätigt Erwin Bärtschi, der Inhaber der Firma Moweb, der das Areal gehört. Er liess den 55-Jährigen auf dem Areal wohnen. In einer versteckten Ecke des Steinbruchs lebte H.S. während Jahren in einem alten Bus und werkelte an alten Fahrzeugen herum. «Er ist ein friedlicher Mensch gewesen», sagte Bärtschi, der die BaZ durch das Areal führte.

H.S. habe sich einst bei ihm gemeldet. Manchmal habe er die Miete nicht bezahlen können. Stattdessen habe er ihm als Hilfskraft geholfen, sagte Bärtschi. Dass der Täter auf dem versteckten Haus auf seinem Areal eine Hanf-Indooranlage betrieb, habe er nicht mitbekommen. Wie gross die Anlage war, ist unbekannt. Dazu hat die Polizei bislang keine Auskunft gegeben.

Im Freien niedergestreckt

Das Opfer war bei H.S. ein- und ausgegangen, sagt Bärtschi. Von einem möglichen Streit habe er nichts mitbekommen. Auch den Todesschuss haben sowohl er als auch seine Angestellten nicht gehört, obwohl H.S. sein Opfer im Freien, vor einem Gebäude, niedergestreckt hatte.

Die Polizei hatte den 55-jährigen Tatverdächtigen am Montag kurz nach 11 Uhr am Tatort festgenommen. H.S. selbst war es, der die Polizei anrief. Die BaZ weiss: Zuvor hat er noch mit seiner Familie telefoniert.

Den tödlichen Schuss hat H.S. mit einer Faustfeuerwaffe abgegeben. Dabei handle es sich jedoch nicht um eine Armeewaffe, teilte die Polizei am Montag mit. H.S. befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.