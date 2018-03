Noch ein Überschlag, noch ein Helikopter-Einsatz

Während der Verkehr auf den Hauptverkehrsrouten in der ganzen Region Basel wegen eines schweren Unfalls auf der Autobahn A2 praktisch zum Erliegen gekommen ist, ereignete sich in Gelterkinden am Mittwochnachmittag ein weiterer spektakulärer Unfall.

Ein 24-jähriger Autofahrer hatte es auf der Rünenbergerstrasse gegen 15 Uhr in Richtung Gelterkinden wohl besonders eilig. Er versuchte gemäss Angaben der Baselbieter Polizei in einer Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Personenwagen zu überholen. Dabei rutschte das Fahrzeug seitlich in das linksseitige Strassenbord und geriet ins Schleudern, heisst es in der Mitteilung. Das Auto kam auf der rechten Seite von der Strasse ab und überschlug sich mehrmals im Wiesland, bevor es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurden aber verletzt. Der Beifahrer musste durch einen Rettungshelikopter der Air Ambulance AG ins Spital geflogen werden. Nur rund eine Stunde zuvor hatte die Rega bereits den Lastwagenfahrer vom Unfall auf der A2 ins Spital fliegen müssen.