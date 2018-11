Pedale verwechselt und Baum gerammt

Er wollte anhalten, gab aber stattdessen Gas: Ein 53-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Birsfelden die Pedale verwechselt. Passiert ist das Unglück um 17 Uhr in der Hofstrasse, wo der Mann parkieren wollte. Statt zu bremsen beschleunigte das Fahrzeug, überfuhr das Trottoir sowie die anschliessende Hecke und kollidierte schlussendlich frontal mit einem Baum, teilte die Baselbieter Polizei mit. Der Unfallfahrer blieb dabei unverletzt.

Das massiv beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (amu)