Polizei ertappt «Einbrecher» in flagranti

Der Taschenlampenschein von Fledermausforschern hat in Inzlingen in Baden-Württemberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner sah die Lichter der zwei Biologen am Dienstagabend auf einem Hügel hinter einer Häuserreihe und vermutete Einbrecher, wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte. Mehrere Streifenwagen wurden alarmiert.

Die Beamten durchsuchten das Gebiet und stiessen auf die Männer. Deren Absicht seien allerdings «völlig harmlos und strafrechtlich irrelevant» gewesen, berichtete die Polizei. Die Mitarbeiter eines Instituts hätten dort Netze gespannt, um Fledermäuse einzufangen und zu untersuchen.

bro/cfm (isr/AFP)