Psychiatrie Baselland zieht nach Binningen

Die Psychiatrie Baselland bezieht eine Liegenschaft an der Hauptstrasse in Binningen. Im neuen Domizil werden die bisherigen Angebote in Münchenstein sowie ein Grossteil der derzeit auf dem Bruderholz angebotenen Leistungen angesiedelt, wie die Psychiatrie Baselland am Montag mitteilte. Entstehen sollen in Binningen Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ambulatorien und eine Tagesklinik für Erwachsene.

Die Psychiatrie Baselland mietet das sechsgeschossige Gebäude an der Hauptstrasse 34 an. Auf einer Fläche von über 3000 Quadratmetern werden rund 100 Mitarbeitende beschäftigt, wie es weiter heisst. Für die neue Nutzung wird die Liegenschaft saniert und umgebaut.

Bezogen wird das neue Domizil voraussichtlich im Jahr 2020. Die heutigen zwei Standorte der Psychiatrie Baselland in Münchenstein sind gemäss Mitteilung sanierungsbedürftig. Die beiden weiteren Psychiatrie-Standorte im Unterbaselbiet in Allschwil und Reinach bleiben bestehen. (amu/sda)