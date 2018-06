Rentner sorgt für hohen Sachschaden

Der Rentner war mit seinem Mercedes am Dienstagmorgen in Richtung Innenstadt von Rheinfelden (D) unterwegs, als er gegen 9.10 Uhr beim Vorbeifahren einen auf der rechten Strassenseite parkierten Seat in der Friedrichstrasse touchierte. Gemerkt hat er es offenbar nicht: Der Senior habe seine Fahrt fortgesetzt und sich in ein Geschäft in der Innenstadt begeben, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Nach dem Shopping setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr auf der gleichen Strasse zurück in Richtung Schwörstadt. Erneut erwischte er dann einen Spiegel eines rechts geparkten Hyundais. Diesmal hat es offenbar ein wenig lauter gekracht: Vor lauter Schreck habe der 79-Jährige das Lenkrad verrissen und sei mit einem weiteren dort parkierten VW kollidiert.

Der Mercedes und der VW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20'000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (amu)