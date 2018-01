Rentner überholt Bus: Totalschaden

Der Renter stieg in Oberwil aufs Gaspedal: Er wollte einen BLT-Bus überholen. Der alte Mercedes des 82-Jährigen fand jedoch auf der Binningerstrasse bei der Bushaltestelle Bündtenweg bei einer Verkehrsinsel seinen Meister.

Laut Baselbieter Polizei war der Rentner am Dienstagabend von Binningen in Richtung Oberwil unterwegs, als es zum Crash kam. Er habe versucht bei der Haltestelle den Bus der Linie 60 zu überholen, heisst es in der Mitteilung. Dabei übersah der Fahrer «aus noch nicht geklärten Gründen» die Verkehrsinsel in der Mitte der Strasse und kollidierte mit dieser sowie dem darauf stehenden Verkehrssignal.

Der Mann sowie seine Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. (rvr/sda)