Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Am Montagabend kurz vor 23.00 Uhr, verursachte ein Rollerfahrer in der Hauptstrasse in Binningen ein Selbstunfall. Er stürzte und zog sich dabei diverse Verletzungen zu.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 45-jährige Rollerfahrer in der Hauptstrasse in Binningen Richtung Basel. Dabei geriet er auf den nassen Tramschienen ins Rutschen und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn.

Der Rollerfahrer zog sich beim Sturz diverse Verletzungen zu und wurde durch den Sanitätsdienst in ein Spital gebracht (ms)