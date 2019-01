Rollerfahrerin übersehen

Laut der Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft war am Mittwochabend gegen 18:45 eine 38-jährige Frau mit dem Auto auf der Ringstrasse in Therwil in Richtung Baslerstrasse unterwegs.

Bei der Verzweigung Ringstrasse/Baslerstrasse wollte sie nach links in Richtung Oberwil abbiegen. Die 18-jährige Rollerfahrerin, die nach Therwil fahren wollte, übersah sie dabei. In der Folge kam es zu einem Unfall, bei dem die Rollerfahrerin verletzt wurde. (cj)