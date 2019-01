Rutschpartie endet mit Kollision

Ein Lieferwagen geriert in Langenbruck ins Rutschen und kollidierte am Freitagabend mit einem Auto. Passiert ist der Unfall kurz vor 19 Uhr, als der 37-jährige Fahrer des Lieferwagens auf der abfallenden Bärenwilerstrasse in Richtung Langenbruck bremste, um das Kreuzen zu erleichtern. Der Lieferwagen rutschte gemäss Polizei in die Strassenmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Personenwagen.

Nach der Kollision wurde der Lieferwagen an den rechten Fahrbahnrand abgetrieben und kollidierte dort mit der Felswand. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die zwei Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (amu)