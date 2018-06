Schlaflose Nacht wegen unbewilligter Technoparty

Ein Schweizer Technoparty-Organisator hat sich bei deutschen Behörden und Anwohnern in Weil am Rhein unbeliebt gemacht: An seinem unbewilligten Rave im Gartenschau-Areal haben in der Nacht auf Sonntag so viele getanzt, dass Zoll und Polizei dem Treiben ein Ende machten.

Zwei Zollbeamte mit Diensthunden stellten um 4.30 Uhr eine grössere Menschenansammlung auf einem Feld und laute Musik fest, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte. Ihre Versuche, den unbewilligten Anlass zu beenden, seien überhört worden.

Die darauf zur Hilfe gerufene Polizei rückte mit mehreren Streifen an, kontrollierte diverse Personen und machte den Verantwortlichen ausfindig. Der 32-jährige Schweizer folgte der polizeilichen Anweisung, die Party sofort zu beenden und aufzuräumen. Es sei nicht der erste unbewilligte Rave im Landesgartenschau-Areal gewesen, hiess es weiter. Meistens seien die Veranstalter aus der Schweiz. Das Areal liegt gleich neben der Schweizer Grenze zwischen Bahndamm, Wiese und Zollfreistrasse. (amu/sda)