Schwerverletzte bei Selbstunfall

Eine Autofahrerin hat sich in Aesch bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr die 62-jährige Fahrzeuglenkerin samstagnachts auf der Hauptstrasse Richtung Aesch Zentrum. Kurz vor der Einmündung Herrenweg scherte die Fahrerin, aus bisher nicht restlos geklärten Gründen, nach links aus, überquerte die Gegenfahrbahn sowie das Trottoir und prallte folglich frontal in ein Schutzgitter der dortigen Fussgängerunterführung. Die Fahrzeuglenkerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Das massiv beschädigte Fahrzeug wurde abtransportiert. Das ausgelaufene Öl konnte durch die Feuerwehr gebunden und entsorgt werden. (rvr)