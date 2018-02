Schwerverletzter bei Autobahn-Auffahrunfall vor Basler Grenze

Am frühen Morgen des Rosenmontags ereignete sich auf der A 5 bei Efringen-Kirchen (D) ein schwerer Auffahrunfall. Dieser stand im Zusammenhang mit dem alltäglichen Lkw-Rückstau vor dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel. Kurz vor 7 Uhr verliess ein Sattelzug seine Warteposition auf dem Standstreifen. Der Fahrer wechselte über beide Fahrstreifen auf die Überholspur, ohne auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Kleintransporters (Sprinter) erkannte die Situation zu spät und fuhr mit voller Wucht in den Auflieger. Hierbei wurde der Sprinter völlig zerstört.

Der Fahrer konnte sich befreien – erlitt aber schwere Verletzungen

Der 30-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer des Transporters am Steuer eingenickt war. Der Sprinter musste von einem Abschleppwagen bzw. Kranwagen weggebracht werden. Der Sattelzug wurde an der Unfallstelle fahrtüchtig gemacht und steuerte anschliessend eine Werkstatt an. Die Unfallstelle war von Fahrzeugteilen und Trümmern übersäht und musste von der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Die A 5 in Fahrtrichtung Süden/Schweiz war bis kurz nach 11 Uhr gesperrt. Infolgedessen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Efringen-Kirchen ausgeleitet. Die Sperrung wurde kurz nach 11 Uhr aufgehoben.