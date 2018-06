«Selbstfahrender» Lastwagen demoliert Liegenschaften

Ein Lastwagenfahrer hatte in Gelterkinden keinen erfreulichen Wochenauftakt. Der 32-jährige stellte sein Fahrzeug mit der angehängten Schuttmulde am Montagmorgen am Ischlagweg ab. Dann habe sich der Lastwagen aus noch nicht restlos geklärten Gründen selbständig gemacht und sei samt Mulde führerlos die Strasse hinunter gerollt, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei.

Das Fahrzeug kollidierte kurz nach 10 Uhr mit einem parkierten Auto, streifte eine Liegenschaft und beschädigte auf einer Länge von rund 10 Metern eine Thujahecke. Anschliessend kollidierte der Lastwagen mit einem Terrassenpfeiler und kam, nach knapp 60 Meter Fahrt auf dem Vorplatz einer weiteren Liegenschaft von selbst zum Stehen.

Verletzt worden sei niemand. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden am Auto und an den beiden Liegenschaften. (amu)