So sieht ein Handtaschenräuber aus

Am Dienstag, kurz vor 14.30 Uhr, wurde einer Frau auf dem Stierackerweg in Birsfelden durch einen unbekannten Mann die Handtasche entrissen. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei war eine 65-jährige Frau zu Fuss auf dem Stierackerweg in Birsfelden unterwegs. Die unbekannte Täterschaft fuhr mit einem weissen Fahrrad am Opfer vorbei und entriss ihr dabei die Handtasche. Eine unbeteiligte Drittperson, welche den Vorfall beobachtete, verfolgte den unbekannten Mann und konnte die Tasche dem Räuber wieder entreissen. In der Folge konnte der Täter zu Fuss flüchten.

Die Gesuchte Person ist männlich, zirka 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1.70 und 1.80 Meter gross, von dunkler Hautfarbe, schlanker Statur und hat kurze schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen. (baz.ch/Newsnet)