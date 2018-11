Stehenden Lastwagen übersehen

Ein italienischer Autofahrer hatte am Montagmorgen einen Schutzengel an Bord. Der Mann ist mit seinem Renault auf der Autobahn A98 gegen 10 Uhr in das Heck eines Lastwagenanhängers geknallt. Der Lastwagen stand kurz vor dem Nollinger Bergtunnel in Richtung Rheinfelden (D) an einer roten Ampel. Der Italiener hatte das stehende Fahrzeug übersehen.

Beim Unfall wurde der Autofahrer verletzt. Allerdings nur leicht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Mann sei von einem zufällig hinzufahrenden Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, wo er ärztlich untersucht wurde.

Der Renault hat den Crash nicht so gut überstanden: Das Auto wurde komplett demoliert. Auch der Fahrer des Lastwagens habe die nächste Werkstatt aufsuchen müssen, teilte die Polizei mit. Insgesamt sei ein Sachschaden von über 30'000 Euro entstanden. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme teilweise einspurig vorbeigeleitet werden. (amu)