Streit eskaliert zu Sperrmüllschlacht

Am Ende flog ein Boiler über eine Hecke und verletzte einen der Streithähn. Eskaliert ist der Streit am Samstagmittag in Murg bei Laufenburg (D), als zwei Männer unberechtigt Sperrmüll in einem im Dorf bereitgestellten Metallschrottcontainer entsorgen wollten.

Die beiden Männer wurden von einem Berechtigten darauf hingewiesen, dass dies ihnen hier nicht gestattet sei. Sie entfernten sich ohne allerdings ihren Müll wieder mitzunehmen. Kurzerhand entschied sich der Zuständige gemeinsam mit Bekannten den nicht korrekt entsorgten Müll auf einen Anhänger zu laden und zu einem Grundstück zu fahren, welches einem der beiden Männern gehörte. Dort warfen sie die Gegenstände wie alte Autositze, Puppenwägen, einen Boiler oder Skier über die Hecke zu den vermeintlichen Müllsündern, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Dabei soll einer der beiden Männern mit dem Boiler am Kopf getroffen worden sein und dabei eine Platzwunde erlitten haben.

Ohne lange zu überlegen schmissen die Männer die Gegenstände zurück, trafen jedoch ihre Kontrahenten nicht. Nach dm gegenseitigen Sperrmüllbewurf ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. (cj/sda)