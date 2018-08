Sturzbetrunken auf dem Brückenbogen balanciert

Ein in Frankreich wohnhafter Mann löste in der Nacht auf Donnerstag in Weil-Friedlingen (D) einen Polizeieinsatz aus: Er balancierte besoffen über die Träger der Dreiländerbrücke.

Der Mann hatte zuvor schon in einer Gaststätte Probleme gemacht. Deshalb hatte der Wirt die Polizei alarmiert. Diese überzeugte den Mann, seinen Heimweg zu Fuss zurückzulegen und sein Fahrrad zu schieben, steht in der Polizeimeldung. Der Mann schwang sich trotzdem auf das Velo. Die Polizei nahm ihm das Velo schliesslich weg. Daraufhin sei er über die Dreiländerbrücke nach Frankreich gegangen und sei plötzlich aus dem Blickfeld der Polizei verschwunden, schreibt die Polizei. Es schien, als wäre der Mann in den Rhein gesprungen.

Die Beamten eilten zu der Stelle und trauten ihren Augen kaum: Der Mann balancierte auf dem tragenden Brückenbogen über dem Wasser. Die Wasserrettung und die französische Polizei wurden alamiert, um den Mann zum Zurückklettern auf die Passerelle zu überzeugen. Laut der Polizeimeldung ergab ein anschliessender Alkoholtest bei dem Übermütigen einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wurde daraufhin verhaftet. (ens)