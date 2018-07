Tankstellenraub geht schief

Kurz vor 09.15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter am Sonntag einen Tankstellenshop an der Prattelerstrasse in Muttenz zu überfallen. Der Mann betrat den Shop und besprühte einen Angestellten mit Pfefferspray. Der Mitarbeiter konnte sich sofort in ein Büro zurückziehen. In der Folge verliess der Täter ohne Beute den Shop.

Der Mitarbeitende des Shops wurde zur Untersuchung in ein Spital gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Unbekannter Mann, ca. 180-190 cm gross, kräftige Statur, trug blaue Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke mit Gesichtsmaske. Die Polizei sucht Zeugen. (amu)