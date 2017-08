Tödlicher Streit um Hanf?

Neue Hinweise im Tötungsdelikt von Laufen: Der Tatverdächtige und das Opfer sollen an der an einer Hanf-Indooranlage beteiligt gewesen sein. Dies teilte die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das 34-jährige Opfer war am Montagmorgen in Laufen erschossen worden

Am Tatort nahm die Polizei einen 55-jährigen Tatverdächtigen fest. Vor Ort fanden die Ermittler zudem eine Hanf-Indooranlage, an welcher das 34-jährige Opfer und der Tatverdächtige mutmasslich beteiligt gewesen waren, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte.

Erschossen worden war der Mann mit einer Faustfeuerwaffe, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte. Dabei handle es sich nicht um eine Ordonnanzwaffe. Ereignet habe sich die Tat vor einem Gebäude.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass es im Vorfeld der Tat zu einer Auseinandersetzung rund um den Betrieb der Hanf-Anlage gekommen war. Gegen den Beschuldigten beantragt die Staatsanwaltschaft gemäss Mitteilung beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft. (amu/sda)