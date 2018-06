Totalschaden nach Autobrand

An der Friedhofstrasse in Birsfelden brannte am Montagmorgen ein Auto. Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen kurz nach neun Uhr rasch löschen. Das Auto wurde beim Brand jedoch komplett zerstört, teilte die Baselbieter Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Derzeit stehe eine technische Ursache klar im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung.