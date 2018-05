Trickdiebe nehmen 90-Jähriger rund 10'000 Euro ab

Rund 10'000 Euro haben drei Unbekannte am Montag einer 90-jährigen Frau in Binningen vor ihren Wohnung gestohlen. Die Frau hatte das Geld zuvor in der deutschen Grenzstadt Lörrach abgehoben.

Nach dem Bankbesuch sei die Rentnerin mit Tram und Bus zu ihrem Wohnort in Binningen gefahren, teilte die Baselbieter Polizei am Dienstag mit. Vor der Eingangtüre hätten gegen 19 Uhr drei Männer sie angesprochen und kurz berührt. Im Anschluss habe die Frau bemerkt, dass ihr das Couvert mit dem Geld gestohlen worden war. (amu/sda)