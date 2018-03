Turnhallen-Abriss durch Beschwerde verhindert

Der Abriss der alten Turn- und Konzerthalle (TuK) an der Gartenstrasse in Allschwil ist wegen einer Stimmrechtsbeschwerde sistiert. Letztere ficht den Einwohnerratsentscheid für den Abbruch an und fordert eine Volksabstimmung, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Die Kantonsregierung muss nun entscheiden, ob die Beschwerde formell aufschiebende Wirkung hat. Der Gemeinderat hat die eigentlichen Abbrucharbeiten gestoppt, lässt aber Schadstoffsanierungsarbeiten fortsetzen - diese seien «unausweichlich». Die teilweise Sistierung der begonnenen Arbeiten koste rund 2500 Franken pro Tag, klagt die Gemeinde. (rvr/sda)