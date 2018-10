Überschlag in die Wiese

Bei einem Selbstunfall in Reigoldswil hat sich am Sonntag das Auto eines 19-jährigen Fahrers überschlagen. Der 19-Jährige sei auf der Bretzwilerstrasse in Richtung Reigoldswil unterwegs gewesen und dabei aus noch nicht restlos geklärten Gründen von der Strasse gerutscht, heisst es in einer Mitteilung der Baselbieter Polizei.

Das Auto sei auf das Strassenbord geraten, danach zurückgeschleudert und habe sich dabei seitwärts überschlagen. Anschliessend rutschte der Personenwagen, der wieder auf den Rädern landete, das schneebedeckte Wiesland hinunter, wo er schlussendlich zum Stillstand kam.

Passiert ist der Unfall kurz nach 16.30 Uhr. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen mit einer Seilwinde auf die Strasse gezogen und abtransportiert werden. (amu)