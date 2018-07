Umgebauter Dachstock fing Feuer

Um 17:49 Uhr ging der Alarm ein: Im Dachstock eines umgebauten Mehrfamilienhauses an der Ochsengasse in Allschwil wurde am Mittwoch ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand danach rasch löschen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Dachstock sei «einiger Sachschaden», der aber noch nicht näher beziffert werden könne, heisst es in der Mitteilung. Verletzt wurde niemand.

Beim Brandobjekt handle es sich um ein altes Sundgauer-Riegelhaus, das derzeit umgebaut wird. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. (amu)