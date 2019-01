Unbekannter fährt 8-Jährigen an

Laut Angaben der Baselbieter Polizei fuhr eine unbekannte Person am Dienstag gegen 12.00 Uhr Mittags auf der Burggartenstrasse in Richtung Binningen. Bei der Verzweigung Burggartenstrasse / Schlossgasse bog das Fahrzeug nach rechts in Richtung Münchenstein ab.

Im selben Augenblick wollte ein 8-jähriger Junge über den Zebrastreifen gehen. Der unbekannte Autofahrer übersah den Jungen und es kam zu einem Unfall. Anstatt allerdings dem Kind zu helfen ergriff der Täter Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen. (cj)