Vandalen beschädigen Bushaltestelle

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch eine unbekannte Täterschaft an der Münchensteinerstrasse in Muttenz eine Bushaltestelle mutwillig beschädigt. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde die glasige Rückwand eines Wartehäuschens bei der Bus-Haltestelle Unterwart mit einem unbekannten Gegenstand massiv beschädigt. Die Scheibe weist insgesamt 16 Beschädigungen auf. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. (ms)