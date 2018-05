Vandalen beschädigen viele Autos

Eine unbekannte Täterschaft habe in der Nacht auf Pfingstmontag «eine grosse Anzahl» Autos in Sissach beschädigt, teilte die Baselbieter Polizei am Dienstag mit. Die Mehrzahl der beschädigten Fahrzeuge sei im Bereich Mühlegasse und Teichweg parkier gewesen. Die Vandalen hatten es insbesondere auf Heckscheibenwischer abgesehen. Diese wurde reihenweise abgerissen oder abgeknickt.

Es entstand beträchtlicher Sachschaden, die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. (amu)