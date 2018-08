Vandalen fackeln Baumaschine ab

Unbekannte haben in Reinach eine Baumaschine in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr kurz nach 2.15 Uhr in der Nacht auf Samstag stand der Dumper bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem Areal eines Mehrfamilienhaus-Neubaus an der Landhofallee rasch löschen, teilte die Polizei mit.

An der Baumaschine entstand Totalschaden. Im Weiteren seien auch in den Räumen des Neubaus diverse Sachbeschädigungen begangen worden, heisst es in Mitteilung. Aufgrund der Spurenlage stehe Brandstiftung im Vordergrund. Die Polizei sucht Zeugen. (amu)