Vergleich beendet Rechtsstreit um Eishalle-Baumängel

Die PM Mangold Holzbau AG erklärte sich bereit, einen Pauschalbetrag von 200'000 Franken an den Kosten der Gemeinde Sissach für die Sanierung der hölzernen Dachkonstruktion der Eishalle zu leisten. Die Anlage war im Oktober 2005 in Betrieb genommen worden, musste aber sieben Jahre später beim frühen Schnee wegen Einsturzgefahr geschlossen werden.

Die Gemeinde Sissach als Bauherrin machte daraufhin Mängel geltend, und im Rahmen eines Gerichtsverfahrens wurde ein Gutachten erstellt. Forderungen der Gemeinde von 1,1 Millionen Franken an das Unternehmen waren mittlerweile verjährt, so hätten die Beteiligten das Gespräch gesucht, heisst es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Sissach vom Mittwoch. (amu/sda)