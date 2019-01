Versuchte Pflegerin Patientin zu töten?

Es sind schwere Anschuldigungen, mit denen zwei Pflegerinnen des Seniorenzentrums Rosengarten in Laufen konfrontiert werden. Wie der «Blick» am Donnerstag berichtet, soll eine von den beiden sich mit einer Bewohnerin angefreundet haben, um so ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies gelang ihr auch, denn obwohl die Frau noch vollständig «urteils-und handlungsfähig » sei, habe sie der Pflegerin eine Vollmacht für ihr Konto gegeben.

Die Pflegerin nutzte dies aus und buchte laut «Blick» 20'000 Franken vom Konto der älteren Dame ab. Der Frau ist der Betrug allerdings aufgefallen und sie wollte sich daraufhin an ihren Treuhänder wenden. Laut «Blick» ist es aber gar nicht so weit gekommen, denn die Pflegerin hatte Angst aufzufliegen und wendete sich deshalb an eine Kollegin.

Gemeinsam hätten sie die Patientin töten wollen. Eine Person, die unerkannt bleiben möchte, sagte gegenüber dem «Blick», dass die Pflegerinnen dazu Rizinussamen verwendet hätten. Rizinussamen sind zermahlen schon in einer kleinen Dosis tödlich. Glücklicherweise ging der Mordplan nicht auf. Die ältere Frau meldete die zwei Pflegerinnen der Altersheimsheimleitung und diese entliess die beiden.

Zudem wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Die Leitung des Seniorenzentrums ist zutiefst bestürzt und betont, dass sie Missbrauch in jeglicher Art schon vor der Einstellung der Pfleger und Pflegerinnen zu verhindern versuchen. Trotz des schrecklichen Vorfalls bleibe die Seniorin Bewohnerin in diesem Altersheim.

Zurzeit werde der Fall intern aufgearbeitet. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage der BaZ, dass in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige eingegangen ist. Weitere Angaben wollte und konnte Sprecher Michael Lutz nicht machen. Das Verfahren befindet sich noch ganz am Anfang. (cj)