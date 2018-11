Wegen Termin: Mann rastet beim Arzt aus

Ein Patient ist am Montagabend in einer Arztpraxis in Rheinfelden (D) völlig ausgetickt. Ausgelöst wurde der Wutanfall gemäss Mitteilung der Polizei durch einen Terminwunsch des Mannes. Der Termin konnte offenbar durch die Arztpraxis nicht bestätigt werden.

Der 22-Jährige sei deswegen derart wütend gewesen, dass er eine Arzthelferin gegen eine Wand gestossen haben soll. Ein Arzt, der seiner Kollegin zur Hilfe eilte, hat ebenfalls Prügel kassiert: Er habe einen Schlag an den Kopf abbekommen.

Anschliessend habe der wütende Patient die Praxis verlassen, «wobei er vermutlich noch die Eingangstüre und eine Lampe beschädigte», heisst es in der Mitteilung der Polizei. Vor der Praxis wurde er dann von der eintreffenden Polizei verhaftet. Nun wird gegen den Mann ermittelt. (amu)