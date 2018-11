Wo ist die Fahrerin dieses Autos?

In Flammen aufgegangen ist ein Auto nach einem Selbstunfall in Muttenz. Der graue BMW M5 war in der Nacht auf Sonntag kurz nach 03.15 Uhr bei der Lachmatt von der Strasse geraten. Die Person am Steuer machte sich aus dem Staub.

Der Lenker oder die Lenkerin war auf der Prattelerstrasse in Richtung Muttenz unterwegs, als der BMW in einer Rechtskurve nach der Überführung Lachmatt in die rechte Leitplanke knallte. Darauf durchbrach es links einen Zaun und blieb im Unterholz stecken.

Der Unfallwagen begann in der Folge zu brennen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Der Wagen ist dennoch schrottreif.

Das Auto sei nicht als gestohlen gemeldet gewesen. Bislang ist es der Polizei jedoch nicht gelungen, die Person zu ermitteln, die den BMW ins Unterholz gesteuert hatte. (amu/sda)