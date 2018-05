Zehn Stunden Stauchaos nach Lastwagenunfall

Auf der deutschen Autobahn A5 bei Bad Bellingen, kurz nach der Schweizer Grenze, kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit gravierenden Folgen. Ein Lastwagen, der in Richtung Norden unterwegs war, geriet um 3.40 Uhr ausser Kontrolle, kippte um und blockierte die gesamte Fahrbahn.

Der mit Gemüse beladene Lastwagen sei bei Rheinweiler plötzlich ins Schlingern geraten, sagte der 45-jährige Fahrer gegenüber der Polizei aus. Die Fahrbahn ist an dieser Stelle aufgrund einer langen Stützmauer ohne den üblichen Schutzstreifen ausgestattet. Der Fahrer erlitt beim Unfall leichtere Verletzungen und wurde zur Abklärung ins Spital gebracht.

Ein Autofahrer konnte dem querliegenden Lastwagen gerade noch ausweichen, prallte jedoch gegen den Bordstein. Hierbei wurden zwei Reifen samt Felgen beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bis zu 12 Kilometer Stau

Wegen des Unfalls wurde die A5 in Fahrtrichtung Norden zwischen Efringen-Kirchen und Müllheim/Neuenburg komplett gesperrt. Die Ausleitung des Verkehrs erfolgte laut Polizei an der Ausfahrt Efringen-Kirchen. Die Sperrung führte gemäss Mitteilung zu einem Verkehrschaos und kilometerlangen Staus. Die Staulänge auf der A5 betrug zeitweise bis zu 12 Kilometern. Besonders betroffen war die Ortsdurchfahrt Bad Bellingen, in der der Verkehr zeitweise fast zum Erliegen kam. Auf der Umleitungsstrecke habe sich zudem dann noch ein LKW festgefahren.

Die Bergung des auf der Autobahn verunfallten Gemüsetransporters sei schwierig gewesen und konnte erst nach der Entladung in Angriff genommen werden. Dazu musste ein Spezialfahrzeug eingesetzt werden, mit dem der LKW zunächst aufgerichtet und anschliessend abtransportiert wurde. Die Bergungsarbeiten waren gegen 13 Uhr beendet. Anschliessend musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Kurz vor 13.30 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Freigabe der zweiten Spur erfolgte am Nachmittag. (amu)