Zum fünften Mal Nein

Muttenz nimmt einen fünften Anlauf, die Gemeindeversammlung durch einen Einwohnerrat abzulösen. Die Gemeindeversammlung vom Dienstagabend hat jedoch eine entsprechende Initiative mit 171 zu 109 Stimmen bei 12 Enthaltungen abgelehnt.

Die unformulierte Initiative zur Einführung des Einwohnerrats war im November mit 516 gültigen Unterschriften eingereicht worden - mindestens 500 sind nötig. Den Urnengang hatte der Gemeinderat in der Folge auf den 23. September 2018 angesetzt, und den Versammlungsentscheid für eine Abstimmungsempfehlung auf Dienstag. Kommt die Initiative an der Urne durch, muss die Gemeindeversammlung (GV) innert Jahresfrist die Gemeindeordnung (GO) anpassen. Die entsprechende Teilrevision der GO kommt dann ihrerseits an die Urne. Das Inkrafttreten bestimmt dabei der Gemeinderat. Dessen Fahrplan sähe den Antritt des Gemeindeparlamentes per 1. Juli 2020 vor.

Kommission klar dafür

Der Gemeinderat sähe laut seinen GV-Erläuterungen die Grösse bei 20 bis 40 Einwohnerrats-Mitgliedern. Er rechnet auch mit Mehraufwand für die Verwaltung, etwa wegen der Protokolle der häufigeren Sitzungen. Das knapp einen Drittel kleinere Münchenstein habe 2014 die Mehrkosten bei einem Wechsel auf rund 140'000 Franken im Jahr geschätzt.

Die Gemeindekommission hatte nun der Versammlung mit 12 gegen 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen Zustimmung empfohlen. Mit fast 18'000 Einwohnern sei die «Zeit reif» für ein «politisch breit abgestütztes Parlament», hatte sie den Stimmberechtigten mitgeteilt. Hingegen hatte der Gemeinderat keine Abstimmungsempfehlung abgegeben.

Laut den Initianten bewähren sich Einwohnerräte in anderen grossen Gemeinden. Gewählte Volksvertreter verstärkten die demokratische Kontrolle über den Gemeinderat - an GV könnten schon rund drei Prozent der Stimmberechtigten Entscheide ändern. Einwohnerräte träfen sich häufiger als die vier jährlichen GV. In Muttenz nehmen im Schnitt rund 180 Personen an den GV teil.

Viermal abgelehnt

Der Muttenzer Souverän hatte bereits vier Mal einen Wechsel zum Einwohnerrat abgelehnt: 1974 und 1978 an einer GV sowie 1998 und 2006 an der Urne. Das beim letzten Mal von der FDP eingereichte Begehren - die Unterschriftenzahl war mit der aktuellen vergleichbar gewesen - fiel an der Urne mit zwei Dritteln Nein-Stimmen durch.

Im Kanton Baselland haben derzeit fünf Gemeinden eine ausserordentliche Gemeindeorganisation alias Einwohnerrat: Allschwil, Binningen, Liestal, Pratteln und Reinach. Birsfelden und Münchenstein hatten diese zeitweise ebenfalls, sind später jedoch zur GV zurück gekehrt. (amu/sda)