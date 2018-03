Ein Unbekannter hat am Montagabend in Rheinfelden AG zwei Velofahrer tätlich angegriffen. Ein 50-jähriger Mountain-Biker stürzte und zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Die beiden Opfer der tätlichen Übergriffe erstatteten am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Der Schweizer Mountain-Biker war um 20.30 Uhr auf dem Radweg von Rheinfelden nach Magden unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein unbekannter, 20 bis 30 Jahre alter Mann griff den Mountain-Biker an. Der Mann packte das Velo am Gepäckträger. Der Biker stürzte. Er konnte sich wieder aufrappeln und davon fahren.

Bei einem ähnlichen Vorfall wurde fast gleichzeitig ein 53-jähriger Schweizer Velofahrer angesprochen. Der Unbekannte fasste den Fahrer an der Schulter. Dieser konnte weiter fahren und blieb unverletzt. Der Unbekannte spricht Schweizerdeutsch. (amu/sda)