Arbeitslosenquote sinkt in Basel-Stadt - stabil in Baselland

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in Basel-Stadt um 57 Personen auf 3512 zugenommen. In Baselland sank sie um 47 auf 4035 Arbeitslose. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde im Stadtkanton ein Rückgang um 165 Arbeitslose verzeichnet; im Baselbiet resultierte ein Minus von 252.

Eine Zunahme wurde im Oktober bei den registrierten Stellensuchenden in Basel-Stadt verzeichnet: Da stieg deren Zahl gegenüber September um 114 auf 5282. Derweil sank sie in Baselland um 33 auf 5507, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das Angebot an gemeldeten offenen Stellen stieg in beiden Basel leicht: in Basel-Stadt um 17 auf 214, in Baselland um 13 auf 236. (amu/sda)