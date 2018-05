Auto fährt ältere Frau an

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft bog ein 53-jähriger Autofahrer am Samstag in Münchenstein von der Schluchtstrasse herkommend nach links in die Reinacherstrasse ein. Dabei übersah der Fahrzeuglenker eine 91-jährige Fussgängerin, welche im Begriff war die Reinacherstrasse von rechts her zu überqueren. In der Folge kam es zu einer Kollision mit der Fussgängerin.

Die Reinacherstrasse musste im Abschnitt Heiligholz-Kreisel bis Rauracherstrasse für gut zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Fussgängerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital eingeliefert werden.