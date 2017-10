Betrunkener Autofahrer prallt in Pizzeria

Ein Auto mit fünf Insassen ist am Samstag in Basel von der Strasse abgekommen und in den Eingang einer Pizzeria geprallt. Der 27-jähriger Fahrer und seine vier Beifahrer flüchteten zu Fuss. Die Polizei konnte sie kurz darauf anhalten.

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Zum Unfall kam es laut Mitteilung der Kantonspolizei von Basel-Stadt an der Elsässerstrasse gegen vier Uhr am Morgen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei sucht Zeugen. (dou/sda)