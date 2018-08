Betrunkener Fahrer streift parkierte Autos

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag um 4.20 Uhr früh in der Jägerstrasse in Basel mit seinem Wagen mehrere korrekt parkierte Autos gestreift und beschädigt. n seinem und den parkierten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Lenker blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihm das «Billett» an Ort und Stelle ab. Beim Lenker wurden 0,82 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft gemessen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement mitteilte. (ens/sda)