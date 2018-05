Dominique Steiner soll neuer Generalsekretär der SVP werden

Der Jurist ist Strafrichter am Kantonsgericht Basel-Landschaft und doziert an der Hochschule Luzern in Rechtswissenschaften, wie die Partei am Donnerstag mitteilte.

Steiner war gemäss der Mitteilung vorher in der Privatwirtschaft tätig. Während zehn Jahren leitete er in einem US-Technologiekonzern den Rechtsdienst für Europa, für den mittleren Osten und für Afrika. Zuvor hatte er in verschiedenen Schweizer Unternehmen ein Verwaltungsratsmandat inne.

Wenn der Parteivorstand dem Vorschlag am 22. Juni zustimmt, nimmt Steiner die Arbeit gleichentags auf.