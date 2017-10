Frau auf Fussgängerstreifen angefahren

In Muttenz wurde am Montagmorgen eine Fussgängerin auf der Prattelerstrasse in Muttenz von einem Auto erfasst. Der 70-Jährige war kurz nach 06.30 Uhr in Richtung Basel unterwegs, als er im Bereich des Warteckkreisels in den Kreisverkehr einbiegen wollte. Laut Polizei übersah er dann die 55-jährige Fussgängerin, die den Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Der Autofahrer erfasste die Frau, die sbeim Unfall erheblich verletzt wurde. Sie musste durch in ein Spital eingeliefert werden. (amu)