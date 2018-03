Fussgänger auf die Motorhaube geknallt

Eine Autofahrerin hat sich in Sissach am Dienstagabend rücksichtslos verhalten. Sie hat mit ihrem Fahrzeug am Ende der Begegnungszone auf der Hauptstrasse in Sissach einen 16-Jährigen angefahren, als dieser die Strasse überqueren wollte. Der junge Fussgänger sei bei der Kollision auf der Verzweigung zur Bahnhofstrasse auf die Motorhaube gefallen und zurück auf die Strasse geschleudert worden, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Autofahrerin habe kurz angehalten und sei danach, ohne sich um den leichtverletzten Fussgänger zu kümmern, in Richtung Netzenkreisel weitergefahren. Der 16-Jährige begab sich zur Kontrolle ins Spital.

Laut Polizei hat es sich beim Auto vermutlich um einen weissen Opel Meriva mit deutschen Kontrollschildern gehandelt. Die Fahrerin wird als ca. 50-jährige Frau mit grauen, schulterlangen Haaren beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen und die fehlbare Autofahrerin. (amu)