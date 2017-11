Gebäudeversicherung schlägt auf

Die Grundstückversicherung erhöht erstmals seit 16 Jahren ihre Prämien. Die Grundtaxe wird von bisher 11.50 Franken auf 29.50 Franken fast verdreifacht. Zudem wird diese neu pro Grundstück statt pro Eigentümerschaft erhoben - bis zu maximal sechs Grundtaxen pro Eigentümerschaft. Die Flächentaxen bleiben unverändert.

Bei ausreichend gefüllten Reserven und günstigem Schadenverlauf kündigt die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BLGV) im Gegenzug eine Überschussbeteiligung in Form einer Prämienrückzahlung an. Eine solche hatte die BLGV 2001 erstmals an die Kundschaft ausbezahlt. - Auch neu strukturiert wird die freiwillige Wasserschadenversicherung, mit Prämienanpassungen.

In den letzten Jahren hätten die Prämien der Grundstückversicherung «immer seltener» ausgereicht, alle Schäden zu decken, Reserven zu äufnen und Verwaltungskosten zu decken, schreibt die BLGV. Als öffentlich-rechtliche Institution habe sie weder Staatsgarantie noch Staatshaftung und müsse daher selbsttragend finanziert sein. (dou/sda)