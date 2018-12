Geldregen auf der A98

Eine etwas andere Art der Geldsammlung durften Polizisten aus Weil am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der A98 bei Eimeldingen durchführen. Ein Verkehrsteilnehmer teilte mit, dass auf der Autobahn Geldscheine herumfliegen würden und er sich nun Sorgen mache, dass es hierbei zu Unfällen kommen könnte.

Die Sache bestätigte sich tatsächlich, so dass die Autobahn 98 von Weil in Richtung Rheinfelden kurzzeitig gesperrt werden musste. Die Polizisten sammelten anschliessend die Geldscheine, samt Geldbeutel ein. Laut Angaben der Polizei Eimeldingen handelte es sich um einen grösseren Geldbetrag. Die Ermittlungen zum Verlierer dauern an. (cj)